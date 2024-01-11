Путину понравилась зелень в тепличном комплексе на Чукотке

Президент отметил, что она вкусная и с приятным запахом

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему понравилась зелень, выращиваемая в тепличном комплексе на Чукотке. Глава государства заметил, что она вкусная и с приятным запахом.

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа глава "Деловой России" Алексей Репик, модерирующий мероприятие, обратил внимание на вчерашнюю поездку Путина в парник на Чукотке. "Всем базилик захотелось сразу", - пошутил он.

"Травка вкусная, запах такой приятный", - ответил президент.

В ходе встречи к главе государства также обратился житель Дальнего Востока, работающий в агропромышленном комплексе. Он отметил, что уже беседовал с Путиным в 2015 году. По его словам, в тот момент в регионе были трудности с финансированием агропромышленной отрасли, но после встречи с президентом они стали плавно решаться. "Не думаю, что вы на это как-то повлияли. Аппарат правительства эффективно работает, я должен сказать", - сказал он.

"Налажена машина. Я тоже имею к этому определенное отношение", - подчеркнул Путин.

Президент 11 января работает в Хабаровске. Накануне он впервые посетил Чукотку. Глава государства пообщался с жителями Анадыря, а также побывал в круглогодичном тепличном комплексе, где выращивают овощи и зелень.