Флаг 650-летия Кирова прибыл на борт Международной космической станции

Российский экипаж оставил на нем автографы и печати, сообщил губернатор региона Александр Соколов

КИРОВ, 11 января. /ТАСС/. Флаг 650-летия Кирова развернули на борту Международной космической станции. Российский экипаж оставил на флаге автографы и печати, сообщил в Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Исторические фото - на МКС развернули наш флаг "650 Киров". Его на станции получил российский экипаж - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они оставили на нем памятные автографы и печати, которые можно поставить во время космического полета. Наш юбилей покоряет даже космос!", - написал Соколов.

Он отметил, что тема космоса неразрывно связана с Кировом.

"У нас учился в гимназии основоположник космонавтики Константин Циолковский. Наш земляк - легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, его имя присвоено детскому космическому центру. В Кирове жил и учился летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, который 10 раз выходил в открытый космос. Гордимся их именами и в 2024 году продолжаем нашу космическую историю", - подчеркнул глава региона.

О юбилее Кирова

Город Киров отметит 650-летний юбилей в 2024 году. К юбилею запланированы, в том числе, гастроли Большого театра, Мариинского театра, международные фестивали фейерверков, циркового искусства, международный Васнецовский пленэр.

К юбилею в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонты памятников культуры. Власти планируют благоустроить парк имени Кирова и Александровский сад. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса.