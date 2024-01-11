В Запорожье заявили о намерении восстановить электроснабжение до конца дня

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что ситуация находится на его личном контроле

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены завершить восстановление электроснабжения до конца дня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

"В Приморском районе без электричества остаются населенные пункты Орловка, Райновка - это 230 абонентов. Полное восстановление электроснабжения планируем закончить сегодня до конца дня. Держу вопрос на личном контроле", - говорится в сообщении.

В настоящее время восстановлено электроснабжение 230 абонентов Розовки и Калиновки. Аварийные бригады продолжают работать в селе Маковка Приазовского района, там остаются без света 82 абонента.

Из-за похолодания в городах и районах Запорожской области 8 января произошли аварийные отключения электро- и теплоснабжения. В Каменско-Днепровском районе из-за обледенения линий электропередачи остались без света все населенные пункты. В Приазовье из-за аварии на высоковольтных линиях не было света в юго-восточной части Приазовского района. В Мелитополе и Бердянске из-за скачков напряжения были отключения от теплоснабжения. В Токмаке 268 абонентов оставались без электроэнергии.