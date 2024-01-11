Путин призвал развивать туристический кластер Курильских островов

Президент отметил, что это "очень правильное направление" для развития туризма

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Туризм на Курильских островах нужно развивать, это очень важное направление, считает президент РФ Владимир Путин.

Одна из участниц встречи главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, занимающаяся развитие туризма на острове Кунашир (южный остров Большой гряды Курильских островов), попросила переоборудовать взлетно-посадочную полосу в аэропорту острова, где из-за сильного тумана часто случаются задержки рейсов. "То есть надо сделать [ее] более всепогодной?" - уточнил президент. "Да", - ответила его собеседница, заметив, что это значительно улучшит туристический сервис на Кунашире. "Посмотрим. Я согласен с вами. Надо развивать туристический кластер [Курильских] островов", - отметил глава государства.

"Посмотрим обязательно. Это [развитие туризма на Курилах] очень правильное направление", - добавил Путин.