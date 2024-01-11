В Приморье начали устанавливать систему видеомониторинга лесных пожаров

Видеонаблюдение дает обзор местности на 360 градусов, сообщили в пресс-службе правительства региона

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Первые пять видеокамер системы наблюдения с использованием искусственного интеллекта "Лесохранитель" установлены в населенных пунктах на западе Приморского края, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Систему видеонаблюдения "Лесохранитель", которая способна с помощью искусственного интеллекта выявлять возгорания, внедряют в Приморье. Первые пять камер для тестового мониторинга ситуации на наиболее пожароопасных территориях уже установлены в населенных пунктах региона. Так, видеомониторинг запущен в селах Новокачалинск и Ильинка Ханкайского муниципального округа, Жариково, Богуславка и в поселке Пограничный Пограничного муниципального округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что видеонаблюдение устанавливается на вышках сотовой связи и дает обзор местности на 360 градусов. Дальность работы каждой камеры - до 40 км. Во время работы искусственный интеллект системы фиксирует термоточку, передает время и координаты возгорания диспетчеру. Специалист анализирует полученную информацию, если факт пожара подтверждается, передает данные в соответствующие службы. Камеры установлены так, чтобы контролировать населенные пункты и прилегающую к ним территорию: это и лесной массив, и земли сельскохозяйственного назначения.

"Процесс полностью автоматизирован: отснятые кадры обрабатывает искусственный интеллект. Он способен отличить дым от похожих изображений, например, облаков, тумана и пыли. Таким образом, диспетчер участвует только в процессе подтверждения и классификации пожара", - сообщается в пресс-релизе.

Количество лесных пожаров в Приморье за прошедший год сократилось на 40% - до 318. Официально пожароопасный сезон завершился в ноябре прошлого года, новый еще не открыт, но как сообщили в краевом предприятии "Приморская авиабаза", дежурные силы и средства находятся в готовности. Первые лесные пожары с начала года были зарегистрированы 1 января в южных муниципалитетах региона. Предположительно, они возникли от новогодних фейерверков.