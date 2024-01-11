В Луганске пять школ перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости

В трех из них удаленка продлится семь календарных дней

ЛУГАНСК, 11 января. /ТАСС/. Пять школ города Луганска полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщается в Telegram-канале администрации Луганска.

"5 школ Луганска полностью или частично перешли на дистанционное обучение в связи с превышением порога заболеваемости вирусными и респираторными заболеваниями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 10 января на 7 календарных дней на удаленку полностью перешли школы №27, №28 и отдельные классы школы №11. При этом с 11 января на дистанционное обучение отправлены учащиеся школы №12 и отдельные классы школы №16.