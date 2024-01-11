В Алтайском крае появится парк Рериха в апреле 2024 года

Проект получил федеральную поддержку

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Первый парк Николая Рериха создадут в Алтайском крае на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь" рядом с памятником российскому художнику, установленным к 150-летию со дня его рождения. Проект получил федеральную поддержку, рассказала журналистам начальник отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Марина Танкова.

"Мы получали федеральную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", и в рамках развития национального туристского маршрута "Здравствуй, Алтай" мы начали реализовывать проект - это парк Рериха на "Бирюзовой Катуни". В этом году мы продолжим эту работу, безусловно. Открытие планируем сделать <...> 28 апреля", - сказала она. В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что это будет первый парк имени Рериха в Алтайском крае.

По словам Танковой, в парке будет обеспечена доступная среда. Здесь оборудуют пешеходную зону, уже подготовлена эко-тропа к памятнику Рериха. Планируется заменить информационный баннер, разместить на нем QR-коды к фотографиям и материалам из жизни художника.

Также планируется включить в туристические маршруты места, связанные с экспедициями Рериха. Туристические операторы Алтайского края уже проводят работу в данном направлении.

Художник, философ и общественный деятель Николай Рерих считал Горный Алтай своеобразным музеем под открытым небом. В 1926 году путь Центрально-Азиатской экспедиции, возглавляемой Рерихом, пролегал именно здесь. Главным центром его внимания была гора Белуха. Он верил, что где-то рядом с ней находится мифическая страна Шамбала, она же Беловодье. В ходе экспедиции художник со своей женой также посещали и город Барнаул.