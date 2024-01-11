Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, высота снежного покрова увеличилась до 30 см, что на 20% выше нормы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму, как в первых двух декадах декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Как это было на протяжении первых двух декад декабря, высота снежного покрова в столице вновь превысила климатическую норму. Очередной "ныряющий" циклон только за минувшую ночь высыпал на столичный регион от 1 до 7 мм осадков", - говорится в сообщении.

По словам синоптика, на базовой метеостанции Москвы выпало 6 мм осадков, что соответствует 11% от нормы января. Так, высота снежного покрова увеличилась до 30 см, что на 20% выше нормы. На других столичных метеостанциях прибавка снега составила 5-6 см: высота сугробов достигла 28 см на Балчуге и 41 см в Тушине.

"На территории Подмосковья самые высокие сугробы намело в Волоколамске, их высота достигла 43 см, это на 5 см выше чем было днем ранее", - отметил Леус.

Синоптик добавил, что с начала января в осадкомеры столичных метеорологов попало 16 мм, что составляет почти треть (30%) от месячной нормы. "Очередная прибавка снежного покрова ожидается в столице в начале, а затем в конце следующей недели", - заключил он.