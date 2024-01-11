В Хабаровском крае за три года выросло количество многодетных семей до 23 тыс.

В регионе действует 17 мер поддержки семей

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Число многодетных семей увеличилось в Хабаровском крае до 23 тыс., сообщил глава региона Михаил Дегтярев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хабаровске.

"У нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тыс. человек - [до] 23 тыс. И за счет их усилий мы удерживаем и прирастаем в плане демографии", - сказал губернатор.

В регионе действует 17 мер поддержки семей. Они проиндексированы суммарно за два года на 18,9%. Это краевой материнский капитал, пособия по рождению детей, подарок новорожденному в виде коробки со всем необходимым на первое время.

Президент работает в Хабаровске, где уже состоялась презентация мастер-планов дальневосточных городов и встреча с бизнес-сообществом. Накануне глава государства посетил Чукотку.