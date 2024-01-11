Путин обещал рассмотреть вопрос ускорения регистрации реабилитационных технических изделий

По словам президента, над этим обязательно поработают

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть возможность аккредитации дополнительных лабораторий для ускорения выдачи регистрационных удостоверений на технические изделия для реабилитации.

"Хорошо, я вас слышу. Обязательно над этим поработаем", - сказал президент в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Соответствующее предложение было выдвинуто одним из участников встречи в отношении лабораторий Российской академии наук, которые представлены в некоторых регионах, однако пока не имеют полномочия проводить такие исследования.