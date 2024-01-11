Национальные парки Запорожья получат статус федеральных после определения границ

Речь идет о парках "Великий луг" и "Приазовский"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Границы двух национальных парков определят в Запорожской области, затем они получат статус федеральных и войдут в единую экосистему России. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России.

Речь идет о национальных парках "Великий луг" и "Приазовский". Как уточнили в пресс-службе Минприроды Запорожской области, сроки получения ими федерального статуса еще не определены.

"Несмотря на сложные условия, национальные парки Запорожской области сохраняются и развиваются. Сейчас идет процесс определения границ природных территорий, оформления, после чего наши парки получат статус федеральных и войдут в единую экосистему особо охраняемых природных территорий России", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, идет большая работа по сохранению и приумножению природных богатств России и Запорожской области.