На Ставрополье из-за обрушения берега реки ограничили движение на дороге

В краевом УГИБДД сообщили, что причина обрушения - обильные снежные осадки

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Движение ограничено в станице Новотроицкой на Ставрополье из-за обрушения берега реки Егорлыкская. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"В станице Новотроицкой Изобильненского округа из-за обрушения берега реки Егорлыкская вводится ограничение движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение действует на улице Егорлыкской. Причина обрушения - обильные снежные осадки, которые подмыли левый берег реки, расположенный вблизи дороги.

"Организованы маршруты объезда опасного участка по региональной трассе "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" и улице Первомайской станицы Новотроицкой", - отмечает ведомство.