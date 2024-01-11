В Крыму продлили штормовое предупреждение

По информации ГУ МЧС по региону, ожидаются мокрый снег, гололед, усиление ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за снега, сильного ветра на Южном побережье и в горах до 25 м/с, а также гололеда продлили в Крыму по 13 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 января 2024 года. В связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, на ЮБК и в горах - до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 января температура воздуха в Крыму понизится до минус 16 градусов, на Южном побережье - до минус 10 градусов.

Ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей, заморозков, снега и гололедицы.