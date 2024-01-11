В Белоруссии признали экстремистским формированием Telegram-канал доцента ВШЭ

По данным сайта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Андрей Суздальцев является сотрудником департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

МИНСК, 11 января. /ТАСС/. МВД Белоруссии признало экстремистским формированием Telegram-канал сотрудника российской Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева. Об этом свидетельствует внесение сообщества "Андрей Суздальцев" в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, опубликованный на сайте МВД.

"Группа граждан, объединенных под общим названием и руководством гражданина России Суздальцева А. И. "Андрей Суздальцев", осуществляет экстремистскую деятельность как на территории России, так и Беларуси", - отмечается в сообщении белорусского МВД.

В 2006 году российский политолог Андрей Суздальцев был лишен вида на жительство в Белоруссии и депортирован из страны. По данным сайта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", в настоящее время доцент Суздальцев является сотрудником департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Решением МВД и КГБ, в Белоруссии запрещена деятельность 171 экстремистского формирования. Действия их основателей, руководителей и участников образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, по которой полагается наказание до семи лет лишения свободы.