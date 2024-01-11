Более 400 участников движения "Волонтеры-медики" помогают лечащимся военнослужащим в РФ

Председатель организации Анастасия Зацепурина считает, что охват "не такой большой", однако организация работает по потребности

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Помощь военнослужащим, находящимся на лечении, оказывают более 400 участников Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Об этом сообщила председатель организации Анастасия Зацепурина.

"Мы <…> на основании взаимных соглашений от 6 апреля 2023 года проводим работу с госпиталями по помощи вернувшимся военнослужащим или военнослужащим, которые проходят лечение в медицинских организациях. На данный момент к этой помощи привлечено более 400 волонтеров в семи регионах нашей страны", - сказала она на пресс-конференции, посвященной работе движения.

Зацепурина считает, что охват "не такой большой", однако организация работает по потребности.

В целом, Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" охватывает все субъекты РФ, пояснила она. По состоянию на конец 2023 года в организации состоят 160 тыс. человек, за год к ней присоединились около 15 тыс. волонтеров.