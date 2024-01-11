В Ненецком АО установились аномальные морозы

В Нарьян-Маре температура достигает минус 28 градусов

ТАСС, 11 января. Аномальные морозы установились в Нарьян-Маре. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы - на 10 градусов и более, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Севгидромета.

"В Нарьян-Маре сейчас минус 28 градусов. На сегодня по Нарьян-Мару и центральной и восточной части Ненецкого автономного округа (НАО) мы даем предупреждение об отклонении среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 10 градусов и более в сторону холода. Ночью ожидается до минус 30-35 градусов", - сказала собеседница агентства.

Среднесуточная норма для этого времени - минус 17 градусов. Морозы в НАО ожидаются и в ближайшие дни, в выходные - до минус 32 градусов.

Как сообщает Департамент образования, культуры и спорта НАО, в связи с погодными условиями (минус 30,2 градуса, безветренно) объявляется актированный день для учеников второй смены школ Нарьян-Мара и поселка Искателей с первого по четвертый класс.