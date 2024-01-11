На Урале на "Немайскую прогулку" ожидают 1,5 тыс. человек

Организатор события Юлия Протасова отметила, что участникам представлены лыжный маршрут на 3,5 км и два пеших на 5,5 км и 16 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Организаторы маршрута "Немайская прогулка" ждут 1,5 тыс. участников из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края и Башкирии в этом году, акция стартует в селе Кадниково в Свердловской области 14 января. В 2023 году участие приняло на 30% человек меньше, сообщила на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС организатор события Юлия Протасова.

"В этом году мы ждем 1,5 тыс. [человек]. <…> Из Челябинска к нам приезжают, из Башкирии. Приезжают из Пермского края и Тюменской области", - сказала она.

По словам Протасовой, участникам представлены один лыжный маршрут на 3,5 км и два пеших на 5,5 км и 16 км. На маршрутах предусмотрена культурная программа, основная тема в этом году - "Зимние сказки". Посетители смогут увидеть постановку сказки "Бабка Ешка", поучаствовать в мастер-классах по изготовлению деревянных игрушек и скворечников. Один из контрольных пунктов пути пройдет через зооферму, также пройдет конкурс костюмов "Сказочный герой".

Нововведение этого года - рок-концерт. На нем выступит группа "М5", коллектив "Разные" и представители сысертской "Школы рока".

На событии будет работать команда из 100 волонтеров. Они будут помогать участникам, обеспечивать их горячими напитками и угощениями.

"Немайская прогулка" проходит в Сысертском районе с 2020 года. В период с 2020 по 2023 год количество участников выросло почти в 2,5 раз с 470 до 1150 человек.