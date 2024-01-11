Метель в Москве начнет стихать в течение ближайших часов

В городе сформируется гололедица, а температура начнет резко понижаться

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Метель, которая накрыла Москву, в ближайшие часы начнет постепенно стихать. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В большинстве районов столицы наблюдается сильная метель. Это связано с холодным атмосферным фронтом, который сейчас пересекает территорию центральных районов Московской области. В ближайшие часы метель будет постепенно прекращаться, снег будет ослабевать", - сказал он.

Леус также отметил, что вслед за оттепелью сформируется гололедица, а температура начнет резко понижаться. Кроме того, к утру пятницы снежный покров вырастет на 2-3 сантиметра, добавил он.