Эксперты СБ обсудили вопросы использования технологий искусственного интеллекта

Они подчеркнули, что в стране создан значительный научно-технический задел в области технологий искусственного интеллекта, включая анализ больших данных, а также методы машинного обучения и распознавания изображений

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Члены научного совета при Совете безопасности (СБ) России обсудили проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта.

"На заседании секции научного совета при Совете безопасности России рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ по итогам прошедшего заседания.

Эксперты Совбеза подчеркнули, что в России создан значительный научно-технический задел в области технологий искусственного интеллекта, включая анализ больших данных, а также методы машинного обучения и распознавания изображений. "Вместе с тем для успешного широкого внедрения указанных технологий необходимо обеспечить парирование возникающих при этом новых вызовов и угроз", - отмечают в СБ РФ.

На состоявшемся заседании были определены ключевые направления научных исследований по обоснованию способов и созданию средств обеспечения информационной безопасности на основе технологий искусственного интеллекта. Как сообщают в пресс-службе Совбеза, особое внимание при этом было уделено вопросам подготовки соответствующих специалистов.