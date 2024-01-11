Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме

Контрольные чистки полос выполняются по мере необходимости

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - на 12:20 работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Задержек и отмен не зафиксировано, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Аэропорты Московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно. Контрольные чистки полос выполняются по мере необходимости", - отмечается в сообщении.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения также усилили мониторинг деятельности столичных аэропортов и авиакомпаний. В агентстве подчеркнули, что все аэропорты оснащены достаточными силами и средствами для работы в подобных условиях.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 21:00 четверга из-за порывов ветра, снега и метели, до 12:00 пятницы - из-за гололедицы.