В "Аптекарском огороде" в Москве впервые за 318 лет расцвела гигантская лилия

С 13 января лилия будет доступна для посетителей сада

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Посетители ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве с 13 января смогут увидеть цветение редкого растения - гигантской копьевидной лилии, которая распустилась здесь впервые за 318 лет. Об этом сообщила пресс-служба ботсада.

"В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" случилось воистину сенсационное событие - впервые за 318 лет расцвело уникальное растение Дориантес Пальмера (Doryanthes palmeri), или гигантская копьевидная лилия, посеянное еще в 1950-е годы в Субтропической оранжерее", - говорится в сообщении.

Как отметил куратор субтропической оранжереи Алексей Филин, слова которого приводятся в сообщении, в дикой природе растение встречается только в Восточной Австралии и с 1995 внесено в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса. Его листья могут достигать 4 м, а соцветие - 3 м в длину. Гигантская лилия опыляется птицами. В пресс-службе добавили, что с 13 января лилия будет доступна для посетителей сада, для этого в субтропической оранжерее откроют тот участок, где она посажена.