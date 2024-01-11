В Саратовской области урочище Тинь-Зинь признали памятником природы

Его площадь составляет почти 560 га

САРАТОВ, 11 января. /ТАСС/. Урочище Тинь-Зинь в Энгельсе Саратовской области признали особо охраняемой территорией регионального значения. Его площадь составляет почти 560 га, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Урочище Тинь-Зинь в Энгельсе стало особо охраняемой территорией регионального значения. Соответствующий документ уже подписал. Это уже 89-й памятник природы, его площадь в границах лесопарка "Лесной" составляет 559,7 га", - написал глава региона.

По его словам, на этой территории, несмотря на развитие городского пространства и создание Волгоградского водохранилища, сохранилась особая экосистема. Там есть уникальные растения, многие из которых занесены в Красную книгу Саратовской области. Создание особой зоны позволит сохранить существующие природные ресурсы, отметил губернатор.

"В лесопарке запрещается любая деятельность, которая может навредить памятнику природы. Но там по-прежнему можно будет гулять, заниматься спортом и изучать природу", - добавил Бусаргин.

Тинь-Зинь - место на окраине города Энгельса, представляющее собой большой лесной массив со множеством озер и ручьями. Территория популярна как у жителей Энгельса, так и других городов.