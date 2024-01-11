Профсоюз предлагает существенно повысить зарплату специалистам ЖКХ на фоне снежных зим

Текучесть кадров в отрасли составляет более 30%, заявил председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уровень заработной платы специалистов и рабочих в жилищно-коммунальном хозяйстве значительно ниже средней зарплаты в российских регионах, сообщил председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский.

"Сейчас одна из основных проблем привлечения кадров в ЖКХ - низкий уровень заработной платы в отрасли, который составляет по некоторым субъектам РФ от 40 до 60% от средней по региону", - пояснил он ТАСС.

По данным исследований профсоюза, год назад в Калужской области средняя зарплата по региону составляла почти 53 тыс. рублей, при этом у рабочих ЖКХ - около 30 тыс. рублей. В Московской области средняя зарплата была почти 73 тыс. рублей, но у рабочих в организациях ЖКХ не доходила до 40 тыс. рублей. В Магаданской области в прошлом году средняя зарплата превысила 107 тыс. рублей. Однако доходы рабочих организаций водоканалов составляли примерно 55 тыс. рублей, а специалистов жилищных организаций - около 40 тыс. рублей.

Профсоюзный лидер считает, что если не переломить ситуацию дефицита квалифицированных кадров и рабочего персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства страны, при росте резких погодных колебаний последних лет негативные тенденции будут только усиливаться. "Уже сегодня практически в каждом городе не хватает дворников, водителей для оперативной уборки снежных заносов, слесарей, которые могут быстро ликвидировать текущие поломки систем водоснабжения и отопления", - подчеркнул он.

Угрозу увеличения количества аварий и снижения надежности коммунальной инфраструктуры также повышает, по словам Василевского, и текучесть кадров в отрасли, которая составляет более 30%. При этом в организациях отрасли трудятся люди среднего и выше среднего возраста, молодежи на предприятиях ЖКХ не более 18%. Поэтому необходимо внедрить в регионах страны дополнительные меры повышения привлекательности трудоустройства в организациях отрасли.