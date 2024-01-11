В Приморье в программу диспансеризации войдет скрининг репродуктивного здоровья

В 2023 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 570 тыс. жителей региона

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Диспансеризация для жителей Приморья с 2024 года пополнится возможностью пройти обследование репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году программа диспансеризации для приморцев будет расширена, в перечень обследований включат скрининг для оценки мужского и женского репродуктивного здоровья. Помимо этого, врачи готовы провести проверку здоровья на предприятиях и в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

В 2023 году диспансеризацию и профосмотры прошли более 570 тыс. жителей региона. В 2024 году профилактическую проверку здоровья смогут пройти более 700 тыс. человек. В крае планируется усилить проведение выездных медосмотров - бригады медиков будут выезжать на предприятия и к месту учебы. Для этого руководители организаций могут заключить договор с медицинскими учреждениями и обеспечить подходящие условия для профосмотра коллектива.

Сохранится в этом году и углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. Людям в возрасте с 18 до 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в три года, а с 40 лет - каждый год.

Ранее сообщалось, что с начала года в регионе появится новая мера поддержки рождаемости - при заключении брака молодоженам будут выдавать сертификат, который позволит бесплатно обследовать репродуктивное здоровье. За последние 10 лет количество женщин репродуктивного возраста сократилось в крае на 10% - до 430,7 тыс. Особенностью региона является нетипичное для Российской Федерации превышение числа мужчин над женщинами в репродуктивном возрасте - на 1 тыс. женщин приходится на 100 мужчин больше, чем в среднем по стране. При этом в крае отмечается ежегодное повышение среднего возраста матери при рождении ребенка, сейчас он составляет 28,8 лет (в 2013 году - 27,8 лет).