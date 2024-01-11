Средняя температура поверхности Мирового океана выросла на градус Цельсия с 1950-х годов

За 2023 год океан поглотил примерно 15 зеттаджоулей энергии, что значительно выше, чем в 2022 году, об этом рассказали в Институте атмосферной физики КАН

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл свидетельства того, что в прошедшем году средние температуры поверхности Мирового океана достигли рекордно высоких значений - они стали почти на градус выше, чем в середине прошлого столетия, и на 0,23 градуса Цельсия выше, чем в 2022 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института атмосферной физики Китайской академии наук (КАН).

"Глобальные средние температуры поверхности моря достигли рекордно высоких значений в 2023 году - они оказались выше прошлогодних показателей на 0,23 градуса Цельсия и почти на градус выше значений, характерных для середины прошлого века. Это связано как с усилением климатического феномена Эль-Ниньо, так и с долгосрочными климатическими трендами", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа климатологов под руководством профессора Института атмосферной физики КАН в Пекине (Китай) Чэна Лицзина при составлении ежегодного отчета о том, как изменились ключевые климатические показатели, связанные с Мировым океаном, в том числе температура его поверхности и количество тепла, поглощенного его водами.

Для получения этих сведений профессор Чэн Лицзин и его коллеги детально изучили данные, собранные тремя тысячами надводных и подводных буйков и автономных станций слежения в рамках океанографической программы Argo, а также использовали самые современные климатические модели для анализа полученной информации.

Новые температурные рекорды

Эти замеры показали, что океан за минувший год поглотил примерно 15 зеттаджоулей энергии, что значительно выше, чем в 2022 году, когда этот показатель составил около 10 зеттаджоулей. Эти оценки сильно расходятся с прогнозами американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), чьи расчеты указывают на схожий уровень притока тепла в 2022 и 2023 годах. В настоящее время оба научных коллектива пытаются раскрыть причины появления столь серьезных расхождений.

В дополнение к этому, климатологи обнаружили, что средние температуры поверхности моря установили новый рекорд в 2023 году, причем активизация климатического феномена Эль-Ниньо в летние месяцы 2023 года дополнительно ускорила рост температур поверхности моря и сделала их на 0,3 градуса выше прошлогодних значений во второй половине минувшего года. Это привело к учащению волн жары в северном полушарии, а также к усилению других погодных и климатических аномалий.

Кроме того, ученые обнаружили, что уровень различий в солености приповерхностных и глубинных вод Мирового океана продолжает расти. Это замедляет обмен теплом между этими прослойками гидросферы, что в будущем дополнительно ускорит прогрев поверхности всех морей и океанов Земли, подытожили исследователи.