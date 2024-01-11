Умер Юрий Соломин

Ему было 88 лет

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении артиста.

"Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", - сказал собеседник агентства. Место и время прощания пока не определены.

Ректор Щепкинского училища Борис Любимов подтвердил информацию о смерти Соломина.

"Да, сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад", - сказал он. О дате и времени прощания пока не сообщается.

Как сообщила пресс-служба Малого театра, Юрий Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.

Соломину было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.