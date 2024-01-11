Больницы Новокузнецка получили новое оборудование на сумму более 120 млн рублей

В частности, в эндоскопическом отделении городской больницы №1 появилась цифровая мобильная рентгенхирургическая система, закуплены два мобильных рентгеновских аппарата, коагуляционная установка

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области предоставили двум больницам Новокузнецка новое медоборудование на сумму 127,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения Кузбасса". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона с ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.

"В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени А. А. Луцика по нацпроекту "Здравоохранение" пришел новый отечественный рентген-аппарат стоимостью 27,5 млн рублей. В городскую больницу им. Г. П. Курбатова №1 по региональной программе "Развитие здравоохранения Кузбасса" доставлены восемь единиц техники общей стоимостью более 100 млн рублей", - сказал Цивилев.

В частности, в эндоскопическом отделении городской больницы №1 появилась цифровая мобильная рентгенхирургическая система. Многофункциональными операционными столами оснастили оперблоки оториноларингологического, гинекологического и хирургического отделений медучреждения.

В нейрохирургическое отделение и операционный блок травматологического отделения закупили два мобильных рентгеновских аппарата, которые могут использоваться для проведения высокотехнологичных операций.

Кроме того, в отделение нейрохирургии поступил операционный стол с полным комплектом оборудования для проведения операций, а также современная коагуляционная установка.

"Президент России Владимир Путин поручил обращать особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения. Мы в Кузбассе продолжаем модернизацию и переоснащение больниц и клиник, приобретаем высокотехнологичное оборудование, обновляем медтехнику", - добавил Цивилев, слова которого приводит пресс-служба.