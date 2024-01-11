В регионах ЦФО ожидаются метель и гололедица

Такая погода сохранится в ближайшие двое суток

ТАСС, 11 января. Снегопады, резкое понижение температуры воздуха, метель с порывами ветра до 18 м/с и гололедица ожидаются в ближайшие двое суток в регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

"Снег в Воронежской области пройдет еще ночью, местами порывы ветра до 15-17 м/с. К ночи температура опустится до 13-15 градусов мороза, а затем днем будет 12-14 градусов мороза. Такое похолодание связано с тем, что один за другим идут [атмосферные] фронты", - рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Андрей Гусев.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, 11 января ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, ветер со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с, днем около 4 градусов мороза, к вечеру похолодает до 14 градусов мороза, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. "Погодные условия ухудшаются. Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, порывистый ветер. Собираем комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы проверить готовность районов и всех экстренных служб", - написал в Telegram-канале глава Ярославской области Михаил Евраев.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в ближайшие часы в регионе пройдет метель с мокрым снегом, ветер с порывами до 17 м/с. В Тульской области днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, также пройдет снег, местами сильный, возможна гололедица, ветер 5-10 м/с с порывами до 10-15 м/ с, а в пятницу днем снег прекратится, похолодает до 11-16 градусов мороза. Налипание мокрого снега, туман и порывы ветра до 15-17 м/с, налипание мокрого снега прогнозируются в Брянской области 11 января, а 12 января в регионе похолодает ночью до 11 градусов мороза, днем - до 6 градусов мороза.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 12 января ожидается усиление ветра до 18 м/с, в отдельных районах - метель с ухудшением видимости до 1 000 м, на дорогах возможна гололедица. "Департамент региональной безопасности, главное управление МЧС России по Костромской области просят жителей и гостей региона учитывать данную информацию в своей повседневной деятельности", - сообщается на сайте администрации региона.

По данным рязанского Центра гидрометеорологии, 12 января в регионе пройдет небольшой снег, возможна гололедица, ветер 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с, ночью 14-19 градусов мороза, днем 12-17 градусов мороза. В Белгородской области в четверг днем местами метель и гололедица на дорогах, ветер 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/ с, температура воздуха - от 5 градусов мороза до 0, ночью 8-13 градусов мороза. Понижение температуры воздуха и снег прогнозируют и в Тверской области. "Основная интенсивность снега прошла прошлой ночью, но еще снежные заряды останутся на день. Предстоящей ночью ожидается минус 15-20 градусов, а днем - 10-15 градусов мороза", - рассказала ТАСС руководитель Тверского Центра по гидрометеорологии Татьяна Зимина.