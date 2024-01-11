ТАСС выпустил около 100 тыс. новостей со дня образования Совфеда

Первый заместитель генерального директора информационного агентства Михаил Калмыков сообщил, что все 30 лет работы Совета Федерации корреспонденты и фотографы ТАСС фиксировали не только пленарные заседания, но и работу сенаторов в регионах, участие в социально-значимых мероприятиях и многие другие события

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около 100 тыс. новостей и почти 50 тыс. фотоснимков, посвященных деятельности Совета Федерации, было выпущено информационным агентством ТАСС за 30 лет работы верхней палаты парламента. От этом сообщил первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Калмыков.

"За всю работу, за эти 30 лет, мы посчитали, мы выпустили почти 100 тыс. [единиц] информации о работе Совета Федерации, почти 50 тыс. фотоснимков. Здесь вы видите только малую часть того, что мы сделали. <...> Я думаю, что это не последняя выставка, где мы рассказываем о работе Совета Федерации, о работе наших органов власти и о нашем народе, о нашей стране", - сказал Калмыков на открытии выставки к 30-летию первого заседания Совета Федерации на станции метро "Выставочная".

Он также продемонстрировал участникам выставки информационное сообщение ТАСС о первом заседании Совета Федерации.

"Это первое сообщение, итоговое сообщение о первом заседании Совета Федерации 11 января 1994 года. Кстати, его автор Людмила Сергеевна Ермакова до сих пор в строю, ей 85 лет, она отметила недавно. Очень уважаемый журналист, она возглавляет наш ветеранский комитет", - добавил Калмыков.

Кроме того, он подчеркнул, что все 30 лет работы Совета Федерации корреспонденты и фотографы агентства фиксировали не только пленарные заседания, но и работу сенаторов в регионах, участие в социально-значимых мероприятиях и многие другие события.