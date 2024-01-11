Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедным территориям в РФ

По словам президента, сервис будет способствовать знакомству людей, которые интересуются природой, с тем, что происходит в этой сфере

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который познакомит с деятельностью российских заповедных территорий.

11 января в РФ отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Глава государства поздравил с этим праздником. "Сегодня праздник тех [людей], которые занимаются заповедными территориями, - охотоведы, прочие специальности. Я хочу всех поздравить", - сказал он журналистам.

И в этот день, как отметил президент, запускается сайт. "У нас очень много накопилось и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут, естественно, очень много заинтересует, но и с работой самих этих заповедных зон. Мы, наверное, один из лидеров в мире, у нас 13% всей территории Российской Федерации, а это самая большая государственная территория в мире, находятся под той или иной системой государственной защиты. Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий", - сказал Путин.

"Сайт - это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере, - это касается и флоры, и фауны - и познакомиться с работой заповедных зон. Я думаю, что будет интересно. Это будет в открытом доступе", - добавил он.

О сайте

Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители смогут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и ближе познакомиться с той или иной природоохранной территорией, узнать историю национальных парков и заповедников РФ, что нового и интересного там происходит. Информация будет регулярно обновляться и пополняться.

Кроме того, страницы, посвященные специальным президентским программам по защите животных - амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи - также будут доступны на новом сайте.