В Мурманске встретили первый рассвет после полярной ночи

Она длилась со 2 декабря 2023 года

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Жители Мурманска поднялись на Солнечную горку - самую высокую гору в городе - для встречи первого рассвета после полярной ночи, которая длилась с 2 декабря 2023 года по 10 января 2024 года включительно. Солнце 11 января светило всего 37 минут, сообщили в дирекции особо охраняемых территорий (ООПТ) Мурманской области.

"Полярная ночь в столице Заполярья наступила 2 декабря и длилась 40 дней. Первый в новом году восход случился в 12:36 мск. Светило взошло над сопками всего на 37 минут, но с каждым днем солнца будет все больше", - говорится в сообщении.

Каждый год мурманчане приходят на Солнечную горку, чтобы увидеть первые лучи, однако часто погода не позволяет их увидеть. В этом году солнце показалось в безоблачном небе, но был виден лишь его край. По данным синоптиков, в Мурманске облачная с прояснениями погода, небольшой ветер, температура - минус 5-10 градусов.

11 января по традиции, которая берет начало с 2007 года, власти Мурманска организуют развлекательную программу для тех, кто преодолеет расстояние в 1 км пешком до вершины Солнечной горки. Участники акции "Первый рассвет" водят хороводы и согреваются морошковым чаем.