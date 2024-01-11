Ежедневно в РФ происходит до 10 пожаров из-за заряжающихся гаджетов

Директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко призвал не ставить гаджеты на зарядку ночью

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Стоящие на зарядке гаджеты становятся причиной от 3 до 10 пожаров в РФ каждый день, сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

"В современных условиях пожары все чаще возникают из-за неправильной или бесконтрольной зарядки аккумуляторов, пауэрбанков, роботов-пылесосов и электросамокатов. От 3 до 10 пожаров в день в России случаются из-за возгораний аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки", - сказал он.

В связи с этим Охотенко призвал не ставить гаджеты на зарядку ночью. Он отметил, что взрослые должны быть более ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, подавая пример детям. Также он напомнил, что средством спасения, если произошел пожар, может стать автономный пожарный извещатель.

По данным МЧС РФ, в 2023 году в стране на 18 тыс. случаев снизилось число пожаров в жилых помещениях. При этом 92% возгораний происходит в квартирах и домах.