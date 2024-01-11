Путин призвал сберечь для потомков бесценное достояние природы

Президент РФ также выразил надежду, что новый информационный ресурс послужит благородным целям экологического просвещения и будет интересен как специалистам, так и огромному числу неравнодушных людей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бесценное достояние мира дикой природы необходимо защищать и беречь для потомков, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте nature.kremlin.ru, о запуске которого глава государства заявил ранее.

"Рад приветствовать вас на интернет-портале, который посвящен удивительному миру дикой природы, величественной красоте ее первозданных ландшафтов и неповторимых экосистем. Мы вместе обязаны защищать это бесценное достояние, сберечь его для будущих поколений. Поэтому в России создана и активно развивается целая сеть заповедников, заказников, национальных парков. Реализуется все больше ярких, содержательных проектов, связанных с изучением нашего природного наследия, с заботой о редких и исчезающих видах животных", - говорится в приветствии главы государства.

Путин также выразил надежду, что новый информационный ресурс послужит благородным целям экологического просвещения и будет интересен как специалистам, так и огромному числу неравнодушных людей, каждому, кто любит природу и готов внести свой вклад в ее сбережение. "Желаю вам увлекательного знакомства с представленными материалами и незабываемых открытий", - подытожил президент.