Аэропорт Тбилиси не смог принять рейсы из Москвы и Минвод из-за тумана

Отложенные рейсы выполняются с опозданием в несколько часов

ТБИЛИСИ, 11 января. /ТАСС/. Тбилисский международный аэропорт из-за густого тумана не смог принять самолеты, летевшие из Москвы, Минеральных Вод, Еревана, Баку и Стамбула. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Тав Джорджиа", владеющей аэропортами Тбилиси и Батуми.

"В аэропорту Тбилиси с утра наблюдается туман. Из-за этого, например, борт авиакомпании Georgian Airways, летевший из Внуково в Тбилиси, сел в Кутаиси. Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Минвод, вернулся в аэропорт вылета", - сказала сотрудница пресс-службы.

Кроме того, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс Баку - Тбилиси, из-за тумана вернулся в столицу Азербайджана. В аэропорт вылета вернулся и самолет, совершавший рейс Ереван - Тбилиси. Борт, совершавший рейс Стамбул - Тбилиси, приземлился в Трабзоне, а самолет, вылетевший из Тегерана в грузинскую столицу, вернулся в порт вылета, добавили в пресс-службе.

Отложенные рейсы выполняются с опозданием в несколько часов. В "Тав Джорджиа" уточнили, что туман пока еще не рассеялся над аэропортом.