Ремонт закрытых участков ветки метро в Киеве может занять от двух до пяти лет

По словам экс-советника мэра Максима Бахматова, тоннель на станции "Демеевская" аварийный, его не смогут отремонтировать, поэтому вскоре выдадут рекомендацияю на строительство нового

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Участки синей ветки метро в Киеве, закрытые в конце прошлого года из-за разгерметизации тоннелей, могут открыться через несколько лет. Об этом заявил экс-советник мэра украинской столицы Виталия Кличко Максим Бахматов.

"Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро. Три года, два года, может, пять лет будут строить новый тоннель в том месте", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

По словам Бахматова, тоннель на станции "Демеевская" аварийный, его не смогут отремонтировать, поэтому вскоре будет выдана рекомендация на строительство нового.

8 декабря прошлого года шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на этом участке было запущено челночное курсирование поездов. В конце декабря по той же причине на той же ветке был закрыт еще один участок - между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Полиция украинской столицы проводила следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Ее целью правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. Однако о конкретных результатах проверки не сообщалось.