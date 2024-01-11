В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Соломина

Как написала председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, артист прожил долгую и красивую жизнь, полную достоинства

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин прожил долгую и красивую жизнь, полную достоинства и душевной твердости. Об этом написала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в своем Telegram-канале в связи со смертью артиста.

"Долгая красивая жизнь. Полная достоинства и спокойной душевной твердости. Без пустого шума. Без суеты", - говорится в сообщении.

Депутат отметила незабываемые роли актера, а также его врожденную интеллигентность. "Судьба как произведение искусства - от первого шага до опустившегося сегодня занавеса", - добавила Ямпольская.

Соломин умер в четверг, ему было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.