На Кубани ожидается дождь со снегом и ветер с порывами до 30 м/с

В регионе действует пять штормовых предупреждений

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Дождь с мокрым снегом, гололед, заморозки и ветер с порывами до 30 м/с прогнозируют синоптики в Краснодарском крае до 13 января, в регионе действуют пять штормовых предупреждений. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Вечером и до конца суток 11 января, а также в течение суток 12 января местами в крае ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения в сочетании с сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. А также очень сильные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега. Днем и до конца суток 12 и 13 января на Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с", - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют понижение температуры до 10 градусов мороза. Кроме того, по 13 января в горах Сочи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.