Верховный суд отказался исключить мак из перечня наркотических средств

Истец, ранее осужденный за торговлю маком, настаивал, что торговал этим растением как пищевой добавкой

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд России оставил мак в перечне наркотических средств, отклонив жалобу истца, который ранее был осужден за торговлю продуктами с маком. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отклонена апелляционная жалоба на вынесенное ранее решение суда, которым было отказано в признании незаконным пункта 1 постановления правительства РФ от 31 марта 2022 года №540 "О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ", - сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, истец был ранее осужден за торговлю маком, что следственные органы и суд расценили как наркоторговлю. В свою очередь, истец настаивал, что торговал маком как пищевой добавкой.

В жалобе в Верховный суд истец просил отменить нормы, которыми мак отнесен к наркотическим средствам. Решение суда об отказе в удовлетворении иска вступило в силу.