В большинстве регионов УрФО прогнозируют морозы

По данным региональных гидрометцентров, местами температура воздуха достигнет -41 градуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Сильное похолодание ожидается в нескольких регионах Уральского федерального округа. В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов, а на Ямале похолодает до -41, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Аномально холодная погода. 11-13 января местами в Свердловской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 13 января в регионе ночью похолодает до -38 градусов, днем до -32, ожидается небольшой снег.

Похолодает также и в Югре: с -18...-23 днем 12 января до -27...-32, местами до -37 13 января. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, заметно похолодает на Ямале с -22...-27 ночью 12 января - до -36...-41 градусов 13 января. В отдельных районах ожидается метель, небольшой снег.

По данным синоптиков, в Челябинской области похолодает до -28 градусов ночью, местами небольшой снег, порывы ветра до 13-18 м/с. В Курганской области ночью похолодает до -29, а к 13 января температура воздуха достигнет -22 градусов. Потепления ожидают и в Тюменской области с -24...-29 градусов ночью 12 января до -15...-20 градусов 13 января. Местами метели и небольшой снег.

О ситуации в регионах

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, что впереди двухнедельный период низких температур - серьезное испытание для теплосетей. Он поручил региональным властям держать на личном контроле вопросы бесперебойного снабжения потребителей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что из-за плохой погоды закрыты зимники, ограничено движение по многим участкам автодорог, в том числе внутри городов, закрыта переправа между Салехардом и Лабытнанги, рейсы вертолетов отменены. При этом аэропорты работают в штатном режиме, но могут быть задержки рейсов, уход на запасные аэродромы. Дорожные и экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, электростанции и котельные работают в усиленном режиме.

Как уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, за ноябрь, декабрь и начало января в городе выпало 1,5 м снега. Это 112% от зимней нормы осадков. В Нижневартовске по данным городских властей, за три дня - 8, 9, 10 января - выпало больше половины месячной нормы осадков - свыше 15 мм.