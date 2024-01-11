В Пензенской области на участках четырех трасс ограничили движение маршрутного транспорта

Решение приняли из-за непогоды

ПЕНЗА, 11 января. /ТАСС/. Движение маршрутного транспорта временно ограничили на участках четырех трасс в Пензенской области из-за непогоды. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".

"В Пензенской области из-за непогоды временно ограничено движение маршрутных транспортных средств по участкам четырех федеральных трасс. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость)", - отмечается в сообщении.

Движение ограничили до 06:00 12 января на участках с 470-го по 775-й км трассы М-5 "Урал", с 129-го по 278-й км трассы Р-208 Тамбов - Пенза, с 0-го по 110-й км трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - А-260, с 326-го по 511-й км трассы Р-158 Н. Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

11 января в Пензенской области идет сильный снег, метель с порывами ветра до 15-20 м/с.