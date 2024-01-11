"Сириус" на выставке "Россия" впервые проведет встречу выпускников

В рамках выставки также организуют лекции ученых и педагогов образовательных программ центра, мастер-классы и викторины

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Первая встреча воспитанников образовательного центра "Сириус" состоится 18 января на ВДНХ в Москве в рамках дня федеральной территории на выставке-форуме "Россия", сообщили журналистам в пресс-службе федеральной территории.

"День федеральной территории "Сириус" пройдет 18 января на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сириус" отметит его в формате встречи выпускников - там соберутся воспитанники Образовательного центра, кураторы, педагоги, студенты и учащиеся образовательных программ Университета и колледжа, а также партнеры и эксперты, которые сотрудничали с "Сириусом" с момента его создания", - говорится в сообщении.

В день федеральной территории на выставке также пройдут лекции ученых и педагогов образовательных программ центра, мастер-классы и викторины. Кроме того, состоится концерт лауреатов Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие". Воспитанники образовательного центра "Сириус" исполнят произведения Чайковского, Скрябина, Розенблата и Венявского.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.