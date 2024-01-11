Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку спикера парламента

Инициаторами стали депутаты от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбор подписей за отставку спикера Верховной рады Руслана Стефанчука начат среди парламентариев из-за ситуации с рассмотрением резонансного законопроекта о новых правилах мобилизации.

Инициаторами сбора подписей стали депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Буквально перед этим глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о новых правилах мобилизации возвращается на доработку украинскому правительству. Оппозиционные силы, хоть и выступали категорически против законопроекта, заявили, что процедура его отзыва выполнена с нарушением регламента.

"Начали сбор подписей за отставку Стефанчука. За неспособность организовать нормальную работу парламента, систематическое нарушение регламента, травлю оппозиции, неуважение к Верховной раде и препятствование деятельности народных депутатов как в зале, так и в межпарламентской деятельности", - написала депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко в своем телеграм-канале.

В четверг в парламенте планировалось рассмотрение законопроекта о новых правилах мобилизации. С самого утра депутаты от оппозиционных партий сообщают о "бардаке в парламенте", их не пускали на совещание, а заседания комитета и Рады откладывались. Позже Арахамия сообщил, что проводилось закрытое совещание с военными, по итогам которого и было принято решение о возвращении законопроекта на доработку. Депутат Ярослав Железняк назвал организацию процесса по законопроекту "самой худшей за 10 лет". По его словам, "никто не понимает, как вообще можно вернуть" законопроект без рассмотрения на заседании профильного комитета.

25 декабря 2023 года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, а президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный перекладывают друг на друга ответственность за готовящееся ужесточение методов мобилизации.