Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя

Премьер отметил, что на журналистах сейчас лежит огромная ответственность

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Информационное пространство в текущих реалиях является очень важным полем боя, на журналистах сегодня лежит огромная ответственность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Cейчас работа в информационном пространстве - это очень важное поле боя", - сказал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства в области СМИ за 2023 год . "Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан", - отметил премьер.

Именно таким подходом, по словам Мишустина, и руководствуются собравшиеся сегодня на церемонии лауреаты премии правительства РФ.

О премии

Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. Размер каждой из них составляет 1 млн рублей. Претендовать на награду могут как отдельные соискатели, так и журналистские коллективы.