Аэропорт "Петрозаводск" закроют на месяц для ремонта взлетно-посадочной полосы

Работы будут выполняться с 1 по 31 мая 2024 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 января. /ТАСС/. Аэропорт "Петрозаводск" приостановит авиасообщение в мае 2024 года для проведения планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Минтранса Карелии.

"Минтранс РК информирует о закрытии в мае этого года аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы, планируется проведение текущего ремонта, предусматривающего закрытие аэродрома на весь период выполнения работ с 1 по 31 мая 2024 года. В связи с чем выполнение авиарейсов в данный период будет приостановлено", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2023 году аэропорт "Петрозаводск" обслужил около 100 тыс. пассажиров. Столицу республики связывали с городами России восемь авиамаршрутов - в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи, Череповец.

Ожидается, что по итогам 2023 года турпоток в Карелии составит около 1,7 млн человек. Доля туризма в валовом региональном продукте составляет около 3%, но в будущем этот показатель планируют увеличить в несколько раз.