Посол РФ в Израиле обсудил с главой РДМ перспективы возобновления паломнических поездок

Анатолий Викторов и архимандрит Вассиан (Змеев) также обсудили вопросы обеспечения безопасности и неприкосновенности объектов недвижимого имущества Русской духовной миссии в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов обсудил с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандритом Вассианом (Змеевым) перспективы возобновления беспрепятственных паломнических поездок российских граждан в Израиль, а также вопросы обеспечения безопасности и неприкосновенности объектов недвижимого имущества РДМ. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

"11 января Викторов провел встречу с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Вассианом (Змеевым). Были затронуты практические аспекты укрепления российского духовного и культурного присутствия на Святой земле, а также вопросы обеспечения безопасности и неприкосновенности объектов недвижимого имущества РДМ. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспектив возобновления беспрепятственных паломнических поездок российских граждан в Израиль", - говорится в сообщении.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам государственно-конфессионального взаимодействия", - добавили в посольстве.