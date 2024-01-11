Даванков предложил запустить системный проект по обучению женщин IT-специальностям

Эта отрасль позволяет повышать уровень достатка и самореализовываться, даже работая из дома в декретном отпуске, заявил вице-спикер Госдумы

ЧЕЛЯБИНСК, 11 января. /ТАСС/. Бесплатное обучение женщин IT-профессиям должно стать системным проектом в России, так как IT-отрасль позволяет повышать уровень достатка и самореализовываться, даже работая из дома в декретном отпуске. Об этом в ходе поездки в Челябинск заявил журналистам после встречи с предпринимателями кандидат в президенты России от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Политик побывал в гимназии № 1, в Челябинском механико-технологическом техникуме, на одном из промышленных предприятий, а также провел встречу с предпринимателями.

"Во-первых, нужны системные меры по выравниванию зарплат [мужчин и женщин]. Во-вторых, нужен системный проект, где женщины смогут бесплатно обучиться цифровым профессиям. Мы называем его "Миллион айтишниц". Но это не только про IT, это и про SMM и про работу на маркетплейсах, и про курсы для цифровых бизнесов", - сказал Даванков.

По его словам, идея в том, что женщины, находясь на удаленке, дома с семьей, могут выполнять те же обязанности, что и в офисе, но для этого им нужны IT-навыки. "Некоторые говорят, что женщинам вообще не нужно высшее образование, якобы их удел - варить борщи и рожать детей. Это полная ерунда. Современные женщины успевают и то и другое, этим они и лучше мужчин", - отметил Даванков.

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. 5 января Центризбирком РФ зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.