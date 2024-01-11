Экс-журналиста радио "Эхо Москвы" Плющева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Александру Плющеву назначили штраф в размере 45 тыс. рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей бывшего журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева (внесен в РФ в реестр иностранных агентов) за нарушение закона об иноагентах . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Бабушкинского суда Москвы Плющев А. В. привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Ранее Минюст России включил Плющева в реестр иностранных агентов.