На выставке "Россия" запустили виртуальные путешествия по Баргузинскому заповеднику

Виртуальные туры на стенде Бурятии будут доступны до 14 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Виртуальные путешествия по заповедникам Бурятии, включая старейший в России Баргузинский заповедник на берегах Байкала, запустили на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. С помощью VR-очков посетители стенда Бурятии ознакомились с архипелагом Ушканьи острова и Онгоконским мысом, увидели байкальского тюленя в естественной среде обитания, передает корреспондент ТАСС.

Запуск виртуальных туров приурочили ко Дню заповедников и национальных парков, который отмечают в России 11 января. Именно в этот день в 1916 году был подписан приказ о создании первого в стране Баргузинского заповедника в Бурятии.

Во время VR-путешествия гости стенда попали в Забайкальский национальный парк по единственной автомобильной дороге, которая ведет в заповедную зону и проходит по Чивыркуйскому перешейку - он соединяет байкальский полуостров Святой Нос с материком. Посетители выставки увидели изображения байкальских нерп на берегах Ушканьих островов. Также желающие смогли осуществить виртуальный полет над тремя малыми островами архипелага - Тонким, Долгим и Круглым. Это возвышающиеся над водой вершины Академического хребта, расположенные в средней части Байкала.

Виртуальные туры на стенде Бурятии продлятся до 14 января. "Сегодня мы работали с 10:00 до 12:00 [мск], 12 января можно будет подойти с 18:00 до 20:00", - сказала представитель Баргузинского заповедника Нина Хребтова. Расписание работы очков виртуальной реальности представлено на официальном сайте выставки-форума "Россия".

С 8 января на стенде Бурятии проходит Неделя природы и экологии, в программе которой викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистер "Рыбы Байкала", мастер-классы по бурятским национальным играм.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.