В Белгороде выплатят компенсации за 600 поврежденных обстрелами ВСУ машин

Глава города Валентин Демидов отметил, что для решения всех вопросов по восстановлению транспорта открыта горячая линия

ТАСС, 11 января. Компенсации получат владельцы 600 автомобилей, которые были повреждены в Белгороде из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с 29 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Демидов.

"Начинаем выплаты компенсаций собственникам автомобилей, поврежденных в Белгороде в результате обстрелов. На этот момент в реестре 600 машин, пострадавших с 29 декабря. Планово специалисты организуют экспертизу. До ее проведения не стоит самостоятельно ремонтировать машину", - написал он.

Демидов напомнил, что для решения всех вопросов по восстановлению транспорта открыта горячая линия.