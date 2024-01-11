КС РФ уточнил, как определять степень вреда психическому здоровью

Это необходимо делать по критериям длительности вреда и степени нетрудоспособности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу пенсионера из Якутии, у которого после его избиения возникло тревожное расстройство, пришел к выводу о возможности определять степень тяжести причиненного вреда психическому здоровью по аналогии с физическим вредом - по критериям длительности вреда и степени нетрудоспособности. Отдельного регулирования для психического здоровья в уголовном праве в России не установлено, но федеральный законодатель также не лишен права его ввести, следует из постановления КС РФ.

"Признать ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 112 УК РФ, а также п. 3 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не противоречащими конституции, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они, относя по общему правилу наступление психического расстройства к основаниям для квалификации деяния как причинения тяжкого вреда здоровью, не исключают <…> квалификацию данного деяния как причинения вреда здоровью средней тяжести", - говорится в тексте постановления.

Тревожное расстройство личности

Поводом для проверки уголовных статей, устанавливающих наказание за причинение вреда здоровью, и критериев оценки тяжести этого вреда стала жалоба пенсионера-инвалида из Якутска. В 2013 году он был избит во дворе своего дома. Помимо физических травм, в результате избиения у пенсионера возникло тревожное расстройство личности, значительно усложнившее жизнь пострадавшему. Тем не менее суды, разбирая это дело, квалифицировали вред здоровью как средний.

Доводы пенсионера о причинении ему тяжкого вреда здоровью были отклонены. Пострадавший решил обратиться с жалобой в КС РФ, так как, по его мнению, отсутствие прямого регулирования вопросов причинения психического вреда здоровью и его оценки в российском уголовном законодательстве создает неопределенность, из-за которой суды могут принимать решения произвольно.

Решение КС РФ

В своем решении КС РФ подчеркнул, что в правоприменении следует придавать большое значение психическому здоровью граждан и его охране. По общему правилу законодательство позволяет автоматически квалифицировать действия, вызвавшие психическое расстройство у гражданина, как причинение тяжкого вреда здоровью.

Тем не менее подобный формальный подход не учитывает конкретные последствия каждого расстройства для интеллектуальных и других ментальных способностей пострадавших. Исходя из этого, недопустимо формальное приравнивание любого расстройства психики потерпевшего по степени его тяжести к полной потере речи, зрения, слуха и к другим указанным в ст. 111 Уголовного кодекса РФ последствиям, очевидным образом влияющим на качество жизни и социальное благополучие.

Несмотря на то что в законодательстве нет напрямую прописанных критериев степени тяжести психического вреда здоровью, КС РФ счел возможным применять здесь критерии определения физического вреда здоровью. Для физических же повреждений оспариваемыми нормами установлен критерий длительности расстройства здоровья и степени утраты общей трудоспособности.

В такой трактовке нормы не противоречат Конституции РФ и не исключают возможности квалифицировать те или иные деяния как причинение вреда здоровью средней тяжести. При этом законодатель не лишен возможности провести дифференциацию психических расстройств с точки зрения уголовно-правовой квалификации причинения вреда здоровью. В соответствии с установленной КС РФ трактовкой дело пострадавшего из Якутска подлежит пересмотру.